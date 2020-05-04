نشرت مؤسسة إنسايت آوت للاستشارات في الإمارات، وهي مؤسسة متخصصة باستشارات قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، تقريراً استقصائياً حول "الحياة بعد الوباء".
هذا ويتضمن التقرير استطلاعاً للرأي شارك فيه 3000 شخصٍ في غضون أسبوع من إطلاق الاستطلاع الموضوعي الذي أجري خلال شهر أبريل الماضي، وجاءت معظم المشاركات من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.
ويشمل التقرير دراسة حول الحياة بعد الوباء وإتمام السيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19، ويبحث مجموعة من المواضيع التي تناقش تأثير إجراءات التعافي ما بعد الوباء على مواضيع السفر والتواصل الاجتماعي، والتعقيم وبيئة العمل والتعليم، ويعكس التقرير درجة عالية من الثقة لدى المشاركين في عودة الأمور إلى سابق عهدها، مع إدراك الآثار السلبية على الاقتصاد والتواصل الاجتماعي في العالم.
وتعليقاً على نشر الدراسة، قالت منى فرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنسايت آوت: "إن هدفنا الرئيسي من إجراء هذه الدراسة هو تزويد شركائنا في قطاع السفر والضيافة ببيانات من الواقع، تساعد على اكتساب رؤى أساسية للمساعدة في استراتيجيات التعافي".
وأضافت: " قال 88٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيخرجون من المنزل ويعودون لممارسة نشاطهم الاجتماعي بشكل طبيعي بعد رفع الإغلاق والقيود الاجتماعية، ووضّح 10٪ من هؤلاء أنهم سيفكرون في حجز فندق في بلد الإقامة وممارسة نشاطات خارجية قبل التفكير في السفر إلى بلد آخر".
وختمت فرج: "من بين الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، أبدى 69٪ بأنهم على ثقة من أن السفر سيكون آمناً عما قريب، وقال 18٪ بأنهم سيسافرون في أقرب فرصة ممكن" .
ــ انتهى ــ
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع رأي: سكان الإمارات مستعدون للعودة لممارسة حياتهم الاجتماعية والسفر بعد انتهاء الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.