ارتفاع الطلب على بطاقة الهدية الإلكترونية e-Gift Card بنسبة 35٪ في الإمارات العربية المتحدة بين المستهلكين والشركات خلال فترة فيروس كورونا المستجدّ وشهر رمضان المبارك

يشهد المناخ الحالي للإجراءات المتخّذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ تغيّراً جذرياً في السلوكيات المتعلّقة بحياة الناس اليومية وعاداتهم وتفضيلاتهم في المنطقة. ففي جميع أنحاء العالم، يتمّ تشجيع الناس على البقاء في المنزل من أجل ضمان صحتهم وسلامتهم. وفي حين أن التباعد الاجتماعي وحالات الإغلاق والعمل من المنزل هي الوضع الطبيعي الجديد، يلجأ المستهلكون إلى بطاقة الهدية الإلكترونية e-Gift Card التي يسهل شراؤها بشكل آمن للاحتفال بالمناسبات وتقديم الهدايا لأصدقائهم وعائلاتهم وأحبائهم في المنطقة وخارجها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر القادم مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي واحتياطات السلامة.

كان التحوّل في التفكير من طريقة الهدايا القليديه إلى قسائم الهدايا الرقمية موجوداً بالفعل في اعتبار المستهلك وذلك من خلال استبدال نقاط برامج ولاء المستهلكين. ومع ذلك، فإن حالة الوباء الحالي جعلت العميل يبحث عن بدائل أكثر أماناً وسرعة في ما يتعلّق بالإهداء من بين الضروريات ومنتجات البيع بالتجزئة.

بهدف تحقيق الرضى ومساعدة العملاء والشركات، قال السيد حسين مكية، الرئيس التنفيذي لشركة YouGotaGift: "هذا المنتج هو الأحدث من ضمن المنتجات التجارية بدعم من أكبر شبكة في المنطقة تضمّ أكثر من 400 علامة تجارية لبطاقة الهدية الإلكترونية e-Gift Card على مستوى الخليج وأكثر من 180 علامة تجارية لافضل بطاقة هدايا الإلكترونية e-Gift Card في المملكة العربية السعودية حيث تضم الكثير من القطاعات المختلفة مثل التجارة الإلكترونية، و تجاره المواد الغذائيه، والخدمات الطبية، والأزياء، والإلكترونيات، والألعاب، واشتراكات البثّ، وإعادة شحن الهاتف المحمول. لقد شهدنا ارتفاعاً بنسبة 80٪ تقريباً في عمليات البحث عبر الإنترنت مقارنة بالعام الماضي، وواصل الرقم نموّه شهرياً خلال شهرّي مارس وأبريل 2020 بنسبة تزيد على 35٪ عن فبراير 2020."

"إن ريادتنا في مجال بطاقات الهدايا الرقمية في المنطقة والحفاظ على الأفضلية يعتبران أمراً بالغ الأهمية وعنصراً أساسيّاً في مهمة شركة YouGotaGift وتوجّهها. لقد تتبّعنا التحوّل في سلوك العملاء، وقمنا وفقا لذلك بإجراء تغييرات استراتيجية لضمان توفير منتجات بطاقة الهدية الإلكترونية e-Gift Card المناسبة لهم. وفي ظلّ إجراءات إغلاق المحلات التجارية حالياً، اضفنا قيمة إضافية لتجربة العملاء من خلال تحديد العلامات التجارية "الأساسية" في الكتالوج لدينا والتي تمكن عملائنا من الحصول عليها الكترونيا ( الشراء اون لاين) وتقديمها لعملائنا عبر منصّتنا الرقمية ".

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نظرًا لظروف السوق الحالية التي تسببت في خفض مزايا الرواتب في جميع أنحاء العالم فإن الاتجاه السائد حاليا بين الشركات مستمر في النمو وهو خيار استخدام بطاقة الهدية الإلكترونية e-Gift Card و ذلك لتحفيز ومكافأة وإظهار التقدير للموظفين والعملاء والشراكات التجارية ّ. ويرجع ذلك الاستمرار في النمو لعده اسباب و اهمها انها تسمح للشركات بمنح موظفيها وعملائها الخيار والمرونة للاستمتاع بالهدية و الحريه لاختيار التاجر و نوع الهديه . بدلاً من أن يكون تحديد الهديه محصور بتاجر واحد. ويضيف مكيّة قائلاً: “وكان عملاؤنا من الشركات ايضا مبتكرين في تحديد الفرص لتقدير و تحفيز و تشجيع موظّفيهم. و لدينا كتالوج يحتوي على العديد من العلامات التجارية المناسبة و التي تلائم جميع فئات العملاء والموظفين. وهذا ما يجعل بطاقة الهدية الإلكترونية e-Gift Card الخيار المفضّل للمكافآت والحوافز في قطاعات الأعمال."

كما شهدت YouGotaGift ارتفاعاً كبيراً في استخدام بطاقة الهدية الإلكترونية e-Gift Card للأغراض الإنسانية. نظرا لأن هناك آلاف العائلات التي تحتاج إلى الضروريات اليومية فقد تواصلت معنا الجمعيات الخيريه في الدعم والتكاتف حيث تم استخدام منصتنا الرقمية على نطاق واسع لخدمة المحتاجين بنقرة زرّ واحدة بكل أمان وراحة مع خيار تخصيص رسالة للمستلمين أيضاً.

لتمكين عملية أسهل لأولئك الذين يرغبون في المساعدة خلال فترة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، أطلقت YouGotaGift "بطاقة "رعاية" بالتعاون مع العلامات التجارية كارفور، لولو، نون، أوبر إيتس، طلبات، فالوكارت، وبطاقات دو واتصالات، والمزيد من الضروريات الأساسية مثل البقالة، والأدوية، وتوصيل الطعام، وإعادة شحن الهاتف المحمول.

وللاحتفال بشهر العطاء والتكاتف كمجتمع، أطلقت YouGotaGift حديثاً "بطاقة رمضان" حيث يمكن للمرء التبرّع بشكل مريح للأفراد والعائلات المحتاجة في هذه الأوقات الحرجة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البطاقة متعددة الأغراض التي تتراوح بين الضروريات، ومنتجات الرعاية، والتجزئة، والترفيه الرقمي من نتفليكس وإم بي سي وستارزبلاي وآي تيونز وإكس بوكس وغيرها الكثير، تجتذب الشركات لإهداء موظّفيها كبديل ل