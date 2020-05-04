اللجنة العلمية لجائزة حمدان الطبية تعقد اجتماعها الشهري عن بعد

عقدت اللجنة العلمية لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اجتماعها الشهري وذلك عن طريق "الاجتماع عن بعد"، حيث ناقشت اللجنة كل ما استجد في عملية التقديم لكل فئة من فئات الجوائز الدولية والعربية والمحلية.

وقد قررت اللجنة تمديد الموعد النهائي لاستلام الترشيحات لفئة الجوائز العالمية وجوائز العالم العربي حتى 31 مايو 2020 ولفئة الإمارات العربية المتحدة حتى 1 يوليو 2020 وذلك استجابة للوضع الراهن لجائحة كوفيد 19.

ولقد اشادت اللجنة العلمية بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فيروس كوفيد 19 وبجهود جميع الاطباء والعاملين في القطاع الصحي في الدولة خاصة كل من الدكتور جمال الصالح والدكتورة موزة الشرهان أعضاء اللجنة العلمية للجائزة .

وقد اعرب الاستاذ الدكتور يوسف عبد الرزاق رئيس اللجنة العلمية عن سعادته بالجهود المبذولة من جانب أعضاء اللجنة الفرعية للجوائز الدولية الذين ينتسبون إلى العديد من الجامعات في الدولة ,والذين عملوا على إنهاء التقييم الداخلي لاهم العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي في كل من الرعاية الصحية، وعلم الجينوم، والتشخيص والعلاجات. كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على المضي قدما في تعيين لجنة التقييم الخارجية.

كما اشاد بجهود اعضاء اللجنة الفرعية لجوائز العالم العربي والإمارات العربية المتحدة في استكمال التقييم الداخلي لهذه الفئات من الجوائز.

وخلال الاجتماع نقل اعضاء اللجنة العلمية خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الراحل الدكتور اريك مينساو براون استاذ علم التشريح في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة والعضو السابق في اللجنة الفرعية للجوائز الدولية .

جدير بالذكر ان الجائزة قد اعلنت عن موضوعات جوائزها للدورة الحادية عشر 019-2020 والتي تتخذ الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية موضوعا رئيسيا لها بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي.

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