الامارات | هيئة الطرق والمواصلات تصرف 10 ملايين درهم لأصحاب مركبات الأجرة

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق والمواصلات تصرف 10 ملايين درهم لأصحاب مركبات الأجرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدأت هيئة الطرق والمواصلات بصرف 10 ملايين درهم لأصحاب أرقام مركبات الأجرة وعددهم 5000 مواطن والمشغَلة من طرف شركات الامتياز والتي تقع تحت مظلة الهيئة.

وأوضح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية ومنهم ملاك أرقام المركبات القديمة لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ليبلغ إجمالي التعويضات السنوية للمستفيدين من أصحاب أرقام لوحات مركبات الأجرة القديمة من المواطنين نحو 42 مليون درهم.

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من جانبه اوضح عبدالعزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات بأنه تم البدء بصرف مبلغ 2000 درهم لكل رقم كمكافأة سنوية إلى جانب التزام الهيئة بدفع تعويض يبلغ 30 مليون درهم سنوياً بمعدل 2.5 مليون درهم شهرياً بواقع 500 درهم لكل سيارة كانت تعمل داخل المدينة و1000 درهم لكل مركبة كانت تعمل خارج المدينة ..لافتا الى أنه يتم صرف كافة الحقوق المترتبة على سحب الأرقام القديمة بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة وتقديم المستندات التي تثبت الملكية.

ودعا الجروان أصحاب الأرقام غير المستوفين شروط الصرف لعدم استيفاء المستندات اللازمة سرعة إنهاء المتطلبات لاستلام مستحقاتهم وإمكانية التواصل مع الهيئة على الرقم 600525252 للرد على كافة الاستفسارات ذات الشأن.

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