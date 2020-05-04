الامارات | «تنفيذي الشارقة» يمدد تعليق كل الفعاليات الجماهيرية حتى نهاية مايو الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يمدد تعليق كل الفعاليات الجماهيرية حتى نهاية مايو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، قرر «تنفيذي الشارقة» تمديد تعليق كل الفعاليات الجماهيرية الاجتماعية والرياضية والاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والمرافق الحكومية كإجراء احترازي، من اليوم 11 رمضان حتى نهاية مايو 2020، علماً بأن المدة قابلة للتمديد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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