الامارات | «صحة» تميز الملتزمين بفحص «كورونا» في أبوظبي بـ«سوار»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تميز الملتزمين بفحص «كورونا» في أبوظبي بـ«سوار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مبادرة «ملتزمون» بالتعاون مع مؤسسة 81 ديزاينز، المؤسسة المجتمعية، وذلك بهدف تأكيد التزام أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق التدابير والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، (كوفيد- 19).

وبموجب هذه المبادرة ستوزع مؤسسة 81 ديزاينز، 50 ألف سوار (رباط معصم) مكتوب عليها «ملتزمون» باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع شركة «صحة»، بحيث يتم توزيعها على مراكز المسح الوطني التي أقامتها شركة «صحة» في 7 مناطق من إمارة أبوظبي، بحيث يقدم سوار لكل من يجري الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، للتأكيد على التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة الفيروس.

وأكد الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة» محمد حواس الصديد، أهمية تضافر الجهود من أجل توعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات المتخذة، خاصة تطبيق التباعد الجسدي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا يعد مساندة قوية لخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا.

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وكانت شركة «صحة» قد أقامت 7 مراكز للمسح من السيارة في كل من مدينة أبوظبي وضواحيها، وفي مدينة العين، ومنطقة الظفرة، بالإضافة إلى 7 مراكز للمسح الوطني في إمارات الدولة في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وتعطى الأولوية للفحص في هذه المراكز لمن لديهم أعراض مرضية، وإلى كبار المواطنين، والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة، أما الراغبين باجراء الفحص عن الفيروس للإطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف فإن إجراء الكشف سيكون بتكلفة مادية 370 درهم إماراتي، يتم دفعها إلكترونياً من خلال تطبيق شركة «صحة»، إذ أتاحت «صحة»، للمتعاملين الدفع الإلكتروني خلال إجراءات التسجيل، حيث لا يتم قبول المبالغ النقدية منعاً للتلامس.

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