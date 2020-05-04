الامارات | شرطة دبي توزع المعقمات والكمامات على الجمهور للوقاية من فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي توزع المعقمات والكمامات على الجمهور للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع مركزي ميركاتو وتاون سنتر للتسوق، حملتها التوعوية المجتمعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحملة التوعوية في ميركاتو مول تستهدف أفراد المجتمع أثناء توافدهم إلى المراكز التجارية، بحيث نقوم بتوزيع مئات المعقمات والكمامات ومواد وأدوات التعقيم، إضافة إلى توعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وكيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية، وعلى رأسها التباعد الجسدي، إلى جانب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله، وتوجيههم نحو قواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، إضافة إلى تعريفهم بطرق انتقال العدوى وكيفية حماية أنفسهم، وما هي الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، وما الخطوات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس، والمتمثلة في عزل المصاب، والاتصال فوراً بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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كما شدد العميد المزروعي على أهمية تعقيم كل مرافق المنزل، وتعقيم السيارات بشكل جيد يومياً، وعدم ترك المعقمات بداخلها، لخطورتها في التسبب في حوادث حريق، وتوفير معقم اليدين عند مدخل المنزل لاستخدامها، والالتزام بالتباعد الجسدي في كل مكان.

الجدير بالذكر أن ميركاتو وتاون سنتر جميرا ملتزمان بتطبيق وتنفيذ التدابير الوقائية بشكل كامل، مع الالتزام بجميع التوجيهات الصادرة عن حكومة دبي لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء والمستأجرين.

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