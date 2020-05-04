الامارات | صفر حالات عنف أسري أو شكاوى إيذاء خلال الحجر المنزلي

شكرا لقرائتكم خبر عن صفر حالات عنف أسري أو شكاوى إيذاء خلال الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي عدم رصد أي حالات او مشكلات ناتجة عن العنف الأسري خلال فترة الحجز المنزلي المطبق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما اشارت الى المتابعة الحثيثة لأحوال الأطفال مجهولي النسب المحتضنين من قبل عدد من الأسر ، وذلك في ردها على سؤال لـ "الإمارات اليوم" عن عدد الشكاوى التي تلقتها من نساء او أطفال تعرضوا خلال فترة الحجر المنزلي للعنف، الذي وجهته للهيئة في أعقاب كشف التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الايذاء والعنف المنزلي على مستوى العالم خلال فترة العزل الذي طبق عالميا، وأجبر كل أفراد الأسرة على البقاء في بيوتهم للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت الهيئة انها لم تتعامل مع أي حالات عنف منزلي او أسرى خلال فترة الالتزام الكلي في المنازل، وأنها لم ترصد أي أفعال او ظواهر تشير الى ذلك، كما لم تتلقى أي شكاوى بهذا الصدد.

أما في ردها على استفسار حول الإجراءات التي اتبعتها الهيئة لحماية الفئات الاكثر تضررا من جراء الاجواء السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والاجراءات المتخذة للوقاية منه، وتحديدا فئة الأطفال مجهولي النسب المحتضنين من قبل عدد من الأسرة، فأفادت الهيئة أن الفريق المختص كثف من متابعته للأطفال المحتضنين عبر كل الوسائل وذلك لضمان سلامتهم، كما شدد التأكيد على الأسر بوجوب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمانا لأمن الأطفال المحتضنين وسلامتهم وحمايتهم من كل أنواع المخاطر.

Advertisements

وتابعت الهيئة ان الفريق المختص بمتابعة الأطفال المحتضنين يتولى الوقوف على شؤونهم بشكل متواصل في مختلف الظروف الطبيعية والطارئة، حيث من مهامه متابعة الطفل بشكل دوري بالتنسيق مع الحاضن أو بشكل مفاجئ، هاتفيا أو مكتبيا أو ميدانيا، وتتضمن محاور المتابعة الجانب الاجتماعي والنفسي والتربوي والتعليمي والصحي وغيره.

وأشارت الهيئة كذلك الى تنظيم ورشة لـ " التقارب العاطفي" بين أفراد الأسرة ضمن تطبيق برامج الدعم الاسري التي تطبقها الهيئة لتخفيف العبء النفسي والمعنوي الذي تتعرض له الأسر بغض النظر عن حجم امكانياتها واحتياجاتها ونوع التحديات التي تواجهها.

يذكر أن الهيئة قد أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق دبي لخط ساخن موحد للإبلاغ عن حالات الإساءة والايذاء ضد افراد الاسرة سواء من النساء أو من الأطفال أومن أصحاب الهمم، والذي تزامن ايضا مع مطالبة عالمية لحماية المرأة والطفل من العنف خلال التزامهم المنازل للوقاية من كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news