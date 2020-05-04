هيا للخلاص من رائحة الأسنان

رائحة الفم تعتبر إحدى الأسباب المحرجة للصائم أمام الآخرين، رغم الغسيل الجيد للفم وتنظيف الأسنان، لكنها تبقى بلا جدوى، عدة أسباب مسببه لرائحة الفم لربما الدخان أو تسوس الأسنان وغيرها، جمعنا لكِ عدّة طرق للخلاص من هذه الرائحة.

استخدمي الفحم النباتي

الفحم النباتي مكمل غذائي يستخدم ضد ألم البطن. وله خاصية امتصاص السموم والبكتيريا. وبناء عليه، ينصح باستخدامه لمحاربة رائحة الفم الكريهة. ولكن كيف يستخدم؟ امزجي ملعقة صغيرة من الفحم النباتي مع كوب من الماء، واشربي المزيج بعد كل وجبة.





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ويمكنك كذلك أن تجدي الفحم النباتي على شكل كبسولات، ولكن الغرغرة أكثر فعالية. وقبل استخدام الفحم النباتي، يفضّل أخذ نصيحة الصيدلي، والذي سيعرف منك ما إذا كان المنتج يناسب صحتك. فعلى سبيل المثال يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بتجنّب استخدامه.





إذا لم تناسبك أي من الطريقتين المذكورتين أعلاه، يمكنك اللجوء إلى الزيوت الأساسية. وهنا مرة أخرى لديك عدة خيارات: ضعي قطرتين من زيت النعناع العطري الأساسي، أو زيت الليمون العطري الأساسي، أو زيت شجرة الشاي العطري الأساسي، أو حتى زيت الخزامى العطري الأساسي، على اللسان قبل أن تنظفي أسنانك بالفرشاة، أو يمكنك وضع قطرتين من أي من هذه الزيوت على فرشاة الأسنان، وسوف تضمنين الحصول على رائحة فم منعشة، بعد كل غسيل للأسنان. وهذه النصيحة خالية من المخاطر.