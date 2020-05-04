الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التباعد

يتجاهل مستهلكون في منافذ بيع تعليمات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، خصوصاً قرب صناديق المحاسبة، وذلك على الرغم من التنبيهات المستمرة لموظفي تلك المنافذ، والإشعارات المنتشرة حول ضرورة الالتزام بتلك المعايير.

تخفيضات

دعا ذوو طلبة، المدارس الخاصة، خصوصاً التي لم تخفّض الرسوم الدراسية، في ظل ظروف مواجهة انتشار فيروس «كورونا» وبقاء الطلبة في المنازل، إلى المبادرة لخفض رسوم العام المقبل، تخفيفاً من الأعباء التي تعرّضت لها أسر كثيرة، لاسيما مع قيام شركات بخفض رواتب موظفيها.

كمامة

لفت انتباه قرّاء قيام بعض المتسوّقين في جمعيات تعاونية، بإنزال كمامة الوجه إلى أسفل ذقونهم، معرضين المتسوّقين الآخرين لمخاطر العدوى، على الرغم من التحذيرات الشديدة بوجوب تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صحيح.

رياضة

Advertisements

شهدت ممارسة حركة الرياضة في عجمان سلاسة مع التزام كبير من الأشخاص بالإجراءات الاحترازية، وانتشرت دوريات للشرطة في المناطق المعروفة بممارسة الرياضة، لتشجيع روّادها على الرياضة في أجواء مناسبة.

وقاية

اشتكى سكان في أم القيوين من عدم ارتداء عمال شركات الغاز للكمامات والقفازات، حيث تبين أنهم يدخلون المنازل لتبديل أسطوانات الغاز من دون أي إجراءات احترازية، مطالبين الجهات المعنية بإجراء تفتيش وإلزامهم بالشروط الصحية والوقائية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news