الامارات | مشروع لـ «خليفة للعلوم» لرصد «كورونا» بمياه الصرف

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لـ «خليفة للعلوم» لرصد «كورونا» بمياه الصرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أن باحثين من مركز التكنولوجيا الحيوية ومركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، يعملون على مشروع يهدف إلى رصد وجود فيروسات في مياه الصرف الصحي، للكشف والتتبع المبكر لفيروس كورونا المستجد لدى جميع الأفراد.

وتهدف الجامعة، من خلال هذه الممارسة إلى معرفة الجدوى من تطوير نظام مراقبة فيروس «كورونا» في شبكات مياه الصرف الصحي في الدولة، وربطها بنماذج المحاكاة التي يتم تطويرها للتنبؤ بانتشار الوباء مع المؤسسات الصحية، ما يساعد على التحكم في انتشار الوباء.

وأوضحت الجامعة أن الدراسات تشير إلى أن العينات الحيوية التي يفرزها الأفراد المصابون بفيروس «كورونا»، بمن فيهم الأفراد الذين لا تظهر عليهم الأعراض، تمر من خلال مياه الصرف الصحي، ويمكن أن تعكس مستويات الفيروس في فضلات مياه الصرف الصحي النسب التقديرية لعدد الحالات المصابة، وذلك لأن فحص عينات مياه الصرف الصحي يعني فحص كل شخص مشارك في العينة، وهو ما يمثل عملية فحص جماعي للأشخاص ضد الفيروس.

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وأكدت الجامعة أن تجارب رصد الوجود الفيروسي في مياه الصرف الصحي أثبتت نجاحها، ما يعكس جاهزيتها لدعم الخطط الوطنية التي تضعها الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالدولة، في رصد الفيروس بمحطات الصرف الصحي، وإجراء المزيد من الدراسات البحثية لتقدير نسب واتجاهات الانتشار.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عارف سلطان الحمادي: إن «الإمارات تسعى لاتباع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعة للخروج بأفضل الحلول المتاحة وأحدثها، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لفيروس كورونا المستجد في وقت مبكر».

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