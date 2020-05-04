الامارات | 564 إصابة جديدة بـ «كورونا» و99 متعافياً و7 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 564 إصابة جديدة بـ «كورونا» و99 متعافياً و7 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 26 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 14 ألفاً و163 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أنهم كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 126 حالة.

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وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 99 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2763 حالة.

الوزارة تهيب بالجميع التقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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