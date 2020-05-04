الامارات | «حمدان التعليمية» تؤهل 6 مدارس لتطبيق نموذج التميز العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدان التعليمية» تؤهل 6 مدارس لتطبيق نموذج التميز العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهّلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أخيراً، ست مدارس حكومية وخاصة، لتطبيق نموذج التميز العالمي (نموذج حمدان EFQM التعليمي)، الذي صُمم وفق أعلى المعايير العالمية، استعداداً للمشاركة في الجائزة التعليمية العالمية للنموذج، التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاته في الدولة والعالم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة، الدكتور جمال المهيري، في تصريحات صحافية، إن «المؤسسة نفذت ورشة تأهيلية عن بُعد للمدارس المرشحة، على مدار يومين، بواقع ست ساعات تدريبية، تضمنت التعريف بالنموذج، وتطبيق أداة التقييم لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، ومتطلبات الجائزة والبرنامج الزمني، وتحديد الأهداف المرجوة من المدارس المشاركة».

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وأكد أن الجائزة إضافة نوعية لاستراتيجية المؤسسة لتحسين جودة التعليم، بما يحفز إدارات المدارس لإجراء إصلاحات جذرية، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وهو ما يعزز المنافسة بينها، ويخلق الابتكار الذي يصبّ في المصلحة العامة.

وأضاف أن المؤسسة عملت، بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، على دراسة النموذج التجريبي، وانطلقت الدورة الأولى للجائزة، العام الجاري، من خلال ترشيح المدارس للمشاركة فيها، وتقديم ورش تعريفية وتدريبية لإعداد ملف المشاركة.

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