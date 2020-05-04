الامارات | 93.8 % من موظفي بلدية الشارقة يؤيدون العمل عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن 93.8 % من موظفي بلدية الشارقة يؤيدون العمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت بلدية الشارقة إن نسبة الموظفين الذين يؤيدون نظام العامل عن بعد بلغت 93.8%، وفق ما أظهرته نتائج استبيان أجرته على موقعها الإلكتروني لمعرفة فرص التحسين التي يمكن العمل عليها.

وأكد مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، تطبيق نظام العمل عن بعد، وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان سيره وفق أرقى المعايير، وبما يضمن مواصلة تقديم الخدمات للمتعاملين.

ووفرت البلدية الخطط والأدوات للموظفين الذين تحتم عليهم طبيعة عملهم قضاء ساعات الدوام في المكاتب، أو الميدان، مع توفير كل ما يحتاجون إليه من وسائل السلامة.

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