الامارات | %78 خفضاً في عدد ركاب مترو دبي ضمن إجراءات مكافحة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن %78 خفضاً في عدد ركاب مترو دبي ضمن إجراءات مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى خفض عدد الركاب المستخدِمين لمترو دبي، بنسبة بلغت 78.4% في كل قطار لجميع الرحلات، وذلك ضمن تطبيقها لعدد من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، عبر منصات الهيئة الرقمية، إنه تم تقليل عدد الركاب من نحو 643 راكباً إلى 138 راكباً في كل قطار من قطارات مترو دبي، ضمن دور الهيئة في دعم الجهود المبذولة على مستوى الإمارة لمكافحة الفيروس.

وأشار الطاير إلى تقليص عدد الركاب المستخدمين لمركبة الأجرة، ليقتصر على راكبين فقط في المقعد الخلفي لكل مركبة، لافتاً إلى تثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة، لعزل السائق عن الركاب، ولضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.

وأكد الطاير أن مترو دبي ووسائل النقل العامة يخضعان لعمليات تنظيف وتعقيم يومية، فضلاً عن تطبيق مجموعة من التدابير تتضمن تحديد مقاعد معينة للركاب يُسمح باستخدامها، سواء داخل القطار أو في الحافلات العامة، لضمان المحافظة على مسافة تباعد آمنة بينهم، فضلاً عن وضع علامات أرضية في القطارات والحافلات تذكّر الركاب بضرورة الالتزام بترك مسافة فاصلة بينهم.

وتم إيقاف تشغيل مترو دبي بين 26 مارس و25 من أبريل الماضيين، ليعود المترو إلى العمل مجدداً، بشروط وتدابير احترازية مشددة، تطبق داخل المحطات وعلى متن الرحلات، وتتضمن إلزام الركاب بلبس الكمامة خلال استخدام كل أنواع المواصلات العامة، وأثناء الوجود في مواقعها وفي المرافق التابعة لها.

ويعمل مترو دبي حالياً من الساعة السابعة صباحاً حتى 11 مساءً، من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً أيام الجُمع.

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وقامت فرق التعقيم خلال فترة التعقيم الوطني بإجراء عمليات تعقيم مكثفة للمحطات ومرافقها، وكذلك للقطارات وعرباتها بكل تفاصيلها الداخلية والخارجية، كما أكدت الهيئة استمرارها في عمليات التنظيف والتعقيم اليومية للمترو وكل وسائل المواصلات العامة، وكذلك اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة السائقين والركاب. وشددت الهيئة على أن استخدام الجمهور لوسائل المواصلات العامة بكل أنواعها، يُلزمهم بتطبيق الاشتراطات الوقائية المنصوص عليها والمعمول بها، وأن أي مخالفة للإجراءات والشروط المتبعة، تعرضهم للمساءلة القانونية وللمخالفة.

تفعيل مركز إسعاد المتعاملين المتنقل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تفعيل خدمة «مركز إسعاد المتعاملين المتنقل»، بوصفها قناة جديدة تسهم في تنويع قنوات تقديم الخدمات للجمهور وتسهيلها، لاسيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، لرفع نسبة رضا ومؤشرات سعادة المتعاملين. ويقدم مركز إسعاد المتعاملين ست خدمات رئيسة، هي: خدمة تسجيل مركبة، وخدمة تجديد مركبة تحتاج إلى فحص، وخدمة شهادة حيازة مركبة، وخدمة نقل ملكية مركبة، وخدمة تسفير مركبة، وخدمة معاملات التحويل والتصدير. وتم حتى تاريخه تقديم الخدمة إلى 220 متعاملاً عبر 51 منطقة في إمارة دبي.

ويتم التقديم على الخدمة قبل ثلاثة أيام من الموعد المرغوب فيه، عن طريق «واتس أب» رقم 0564146777، حيث يحدد المتعامل اسمه وموقعه لتصل الحافلة إلى الوجهة التي يرغب فيها لتلقي الخدمة، مشيرة إلى أن الحافلة ستقدم خدماتها خلال شهر رمضان الكريم من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة 12:00 صباحاً،، بواقع استقبال الحافلة لكل متعامل على حدة، حيث سيتم تعقيمه قبل دخوله الحافلة، التي بدورها يتم تعقيمها بعد الانتهاء من كل معاملة، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنتهجها الدولة وإمارة دبي للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكدت الهيئة أن الحافلة مزودة بتجهيزات الخدمة الذاتية من دون حاجة المتعامل إلى تدخل الموظفين إلا عند الضرورة، حيث يوجد موظف لهذا الغرض لمساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين عند اللزوم.

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