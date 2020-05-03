الامارات | شرطة الشارقة تستثني مركبات الأسرة من مخالفة تجاوز عدد الركاب لأكثر من 3 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تستثني مركبات الأسرة من مخالفة تجاوز عدد الركاب لأكثر من 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استثنت القيادة العامة لشرطة الشارقة المركبات التي تضم أفراداً من أسرة واحدة أو أقارب من الدرجة الأولى من مخالفة "تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص"، أما المركبات التي لا تضم أفراد الاسرة الواحدة ويتجاوز عدد الركاب بها عن ثلاثة أفراد يطبق عليها القرار السابق للنائب العام رقم ( 38 ) لسنة 2020 بشان تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بها قرار مجلس الوزراء رقم ( 17 ) لسنة 2020.

وأكدت شرطة الشارقة أنها تقوم بتطبيق القانون الخاص بالحافلات بحيث لا يتجاوز عدد الركاب في الحافلة الواحدة عن٢٥٪؜ من سعة الحافلة، إذ وجهت مشغلي الحافلات بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين الركاب، وذلك حرصاً وسلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news