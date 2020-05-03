الامارات | شرطة دبي تستثني مركبات الأسر من مخالفة قيمتها 1000 درهم خلال التعقيم الوطني

مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالالعميد سيف مهير المزروعي، إنه تم استثناء المركبات التي تضم أفراداً من أسرة أو أقارب من الدرجة الأولى من مخالفة (تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص) الواردة في البند رقم (10) من جدول المخالفات بقرار النائب العام رقم (38) لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020.

وأضاف أن التعامل مع مستخدمي المركبة من أفراد العائلة الواحدة يختلف عن التعامل مع مستخدمي المركبة من أشخاص آخرين، وذلك تعزيزاً للروابط الأسرية وعدم ترك الأبناء بمفردهم في المنزل. موضحاً أن مخالفة تجاوز عدد ركاب السيارة الواحدة المسموح به أكثر من ٣ أشخاص لغير أفراد الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى غرامتها (١٠٠٠) درهم اضافة الى أن مخالفة عدم ارتداء الكمام أثناء القيادة، لا تطبق على السائق إذا كان بمفرده داخل المركبة، أما في حال اصطحابه ركاباً فيكون ملزماً بارتدائها، وإلا تعرض لمخالفة بقيمة 1000 درهم.

وناشد العميد سيف المزروعي، افراد المجتمع إلى ضرورة الإلتزام بالتباعد الجسدي بفاصل لا يقل عن مترين والإبتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة والتقيد التام بالإجراءات الإحترازية المصاحبة لعمليات برنامج التعقيم الوطني، مؤكداً على ثقته الكاملة بتكاتف الجمهور وإستجابتهم للتعليمات الصحية والإرشادية من أجل سلامة المجتمع