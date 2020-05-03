الامارات | شرطة دبي تستثني مركبات الأسر من مخالفة قيمتها 1000 درهم خلال التعقيم الوطني

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تستثني مركبات الأسر من مخالفة قيمتها 1000 درهم خلال التعقيم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن التعامل مع مستخدمي المركبة من أفراد العائلة الواحدة يختلف عن التعامل مع مستخدمي المركبة من أشخاص آخرين، وذلك تعزيزاً للروابط الأسرية وعدم ترك الأبناء بمفردهم في المنزل. موضحاً أن مخالفة تجاوز عدد ركاب السيارة الواحدة المسموح به أكثر من ٣ أشخاص لغير أفراد الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى غرامتها (١٠٠٠) درهم اضافة الى أن مخالفة عدم ارتداء الكمام أثناء القيادة، لا تطبق على السائق إذا كان بمفرده داخل المركبة، أما في حال اصطحابه ركاباً فيكون ملزماً بارتدائها، وإلا تعرض لمخالفة بقيمة 1000 درهم.
وناشد العميد سيف المزروعي، افراد المجتمع إلى ضرورة الإلتزام بالتباعد الجسدي بفاصل لا يقل عن مترين والإبتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة والتقيد التام بالإجراءات الإحترازية المصاحبة لعمليات برنامج التعقيم الوطني، مؤكداً على ثقته الكاملة بتكاتف الجمهور وإستجابتهم للتعليمات الصحية والإرشادية من أجل سلامة المجتمع
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