الامارات | «الصحة»: الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً كبيراً من الأدوية والمعدات الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً كبيراً من الأدوية والمعدات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري أن الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً كبيراً من الأدوية والمعدات الطبية، وأشار إلى تصنيع 25 صنفاً دوائياً مبتكراً بالدولة، فضلاً عن وجود 75 مكتباً علمياً يمثلون الصناعات الدوائية العالمية.



وأوضح الأميري لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة تدرس التركيز على الصناعات الدوائية المتميزة، منها الصناعات البيولوجية والأدوية المبتكرة بالتنسيق مع المصانع العالمية العاملة على مستوى دول العالم، التي لها مكاتب إقليمية ومخازن لوجستية في دولة الإمارات.



وأشار إلى أن الوزارة تنظر كذلك إلى توسيع نطاق هذه الشراكة الاستراتيجية بين الصناعات العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة دعمت الجانب الصناعي والدوائي في الدولة من خلال تشكيل مجلس أمناء برئاسة وزارة الصحة، وممثلي الصناعات الوطنية، وشركات الأدوية العالمية والمحلية، والوكلاء المحليين لهذه الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.



وقال الأميري: «فخورين بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة، والذي يدعم الجانب الصناعي في المجال الدوائي، والمستلزمات والمعدات الطبية، والمستلزمات الخاصة بالمواد الطبية المستخدمة على مستوى القطاع الصحي الحكومي والخاص.



وأكد أن دولة الإمارات لها شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المعنية بالصناعات الدوائية المبتكرة، ويوجد 75 مكتباً علمياً يمثلون الصناعات الدوائية العالمية بالدولة، خصوصاً في إمارة دبي، ويقومون بدعم 41 دولة بالخدمات اللوجستية والبرامج التدريبية وبرامج التطوير.



وأضاف: «قما بإيجاد شراكة بين الصناعات العالمية والمحلية، من خلال توفير بنية تحتية لصناعة أدوية مبتكرة، ونجحت الوزارة بدعم القيادة بتوقيع تسع اتفاقيات شراكة لصناعة الأدوية في الإمارات، كما أن هناك أكثر من 25 صنفاً دوائياً مبتكراً يتم صناعتها بالإمارات، تدعم دول المنطقة».

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