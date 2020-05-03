- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حادث اصطدام بين 13 سيارة في دبي على شارع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
ودعت شرطة دبي السائقين للالتزام بقوانين السير والمرور وضرورة ترك مسافة كافية بين السيارات، وتخفيف السرعة في موجات الطقس السيئة، والالتزام بخط السير، واستعمال الإضاءة الأمامية، وعدم استعمال إشارات التنبيه الضوئية (الأضواء التحذيرية الأربعة)، إلا في حالة الوقوف الاضطراري، محذرة من استخدام المياه في تنظيف الزجاج الأمامي خلال العواصف الرملية، لأن الماء مع الغبار يؤدي إلى تراكم مادة طينية لزجة تعمل على حجب الرؤية أمام السائق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حادث اصطدام بين 13 سيارة في دبي على شارع الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.