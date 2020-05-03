الامارات | فتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية في مدينة دبا

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية في مدينة دبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت بلدية دبا قرارا بفتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية المرخص لها في مدينة دبا والمناطق التابعة لها اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر.

و تم تجهيز و تعقيم الصالونات كافة وأدواتها بالإضافة عقد دورات تثقيفية توعوية مكثفة للعاملين حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس جائحة كورونا المستجد "كوفيد19".

و شملت التدابير الاحترازية التي فرضتها البلدية على تلك المنشآت ضرورة التعقيم المستمر وارتداء الكمامات والقفازات وتطهير المعدات والأدوات قبل الشروع في تقديم الخدمة و استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق ويمنع منعا باتا انتظار الزبائن داخل الصالون و إلغاء مساحة الانتظار والتقيد بإجراءات التباعد الجسدي.

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و يسمح لصالونات الحلاقة بتقديم خدمة قص الشعر واللحية فقط ووقف جميع الخدمات الأخرى وبالنسبة للصالونات النسائية يسمح لها بتقديم خدمة تصفيف الشعر وتقليم الأظافر خلال مواعيد عمل الصالونات من الساعة 9 صباحا وحتى9 مساءا .

وأوصى سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا بتكثيف جهود فرق التفتيش في البلدية وتنفيذ جولات و حملات تفتيشية دورية و مفاجئة للتأكد من التزام الصالونات بالتعليمات والقرارات الصادرة من البلدية،والالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس .

وأكد اليماحي أن البلدية لن تتهاون في مخالفة أي منشأة لا تتقيد بالإجراءات وفي حال عدم التقيد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المالية وإغلاق المنشأة.

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