الامارات | «صحة أبوظبي» فحص «كورونا» مجاناً لمن يعاني أعراض الإصابة بالفايروس

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» فحص «كورونا» مجاناً لمن يعاني أعراض الإصابة بالفايروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 مايو 2020

أكدت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية أبوظبي، أن فحص كورونا المستجد (كوفيد-19) يعد ركيزة أساسية للحد من انتشار الفايروس وأحد أهم التدابير الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع، الأمر الذي دفع كافة المؤسسات المعنية إلى توسيع نطاق خدمات الفحص وضمان توفرها وسهولة الوصول إليها.

وأوضحت الدائرة بأن الفحص متوفر بالمجان بالمنشآت الصحية وذلك للأشخاص اللذين يعانون من أعراض مرضية تشابه أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19) والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، في حين يمكن لأفراد المجتمع الراغبين بالاطمئنان على صحتهم إجراء الفحص للتأكد من عدم إصابتهم بتكلفة تم تحديدها مسبقاً تبلغ 370 درهماً شاملة الفحص فقط.

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