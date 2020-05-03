مدينة خليفة الصناعية تقدم مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية لمتعامليها بالتعاون مع بوابة المقطع

أعلنت اليوم مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، عن إضافة حزمة جديدة من الخدمات الرقمية، لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمتعامليها.

وتم إطلاق هذه الخدمات بالتعاون مع بوابة المقطع، المشغل والمطور لنظام مجتمع الموانئ الأول من نوعه في الإمارات والتابعة لموانئ أبوظبي، ليصل بذلك عدد الخدمات الرقمية التي توفرها مدينة خليفة الصناعية لمتعامليها إلى 84 خدمة .

يهدف إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة إلى التسهيل على المتعاملين أينما تواجدوا وتمكينهم من الاستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمة العملاء في مدينة خليفة الصناعية أو تقديم نسخ المستندات الأصلية. وتضم قائمة الخدمات الرقمية الجديدة :خدمات الدفع الإلكتروني وتقديم ومتابعة طلبات المنطقة الحرة، وإصدار التأشيرة وبطاقة هوية الموظف، وتصاريح الدخول، وبطاقة المنشأة وخدمات التوثيق والتصديق. ويتمتع النظام باستجابة سريعة عبر أجهزة الهاتف المحمول ، كما تم تزويده بالعديد من المزايا المتطورة التي تتيح إرسال التنبيهات عبر الرسائل النصية، وتحديثات فورية لحالة الطلب بهدف إثراء تجربة المتعاملين.

وأكد محمد غريب، نائب الرئيس - تقديم الخدمات بالمناطق الصناعية في مدينة خليفة الصناعية، أن طرح خدمات جديدة يندرج ضمن استراتيجية مدينة خليفة الصناعية الرامية إلى تعزيز الخدمات الرقمية لإثراء تجربة المتعاملين وتسهيل كافة تعاملاتهم عبر تزويدهم بخيارات عديدة للحصول على الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، مع إمكانية تتبع حالة طلباتهم لحظة بلحظة. وقال: "تواصل مدينة خليفة الصناعية العمل على تقديم المزيد من الخدمات الرقمية بالتعاون الوثيق مع بوابة المقطع، وذلك في إطار سعينا إلى تحقيق تعاملات مستدامة خالية من المستندات الورقية في المستقبل القريب.

Advertisements

وبدوره قال راشد الحوسني، المدير التجاري – بوابة المقطع، أن الشركة حريصة دائماً على تقديم الحلول المبتكرة لمتعامليها، وتواصل العمل لتقديم أفضل السبل الكفيلة بتمكين قطاع التجارة في أبوظبي والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة. وأضاف: "إن تعاوننا مع مدينة خليفة الصناعية في إطلاق خدماتها الرقمية الجديدة سيعود بالفائدة على أكثر من 600 شركة، من خلال تعزيز كفاءة العمليات، وتقليص حجم المعاملات الورقية والوقت اللازم لإنجاز الطلبات بشكل كبير، فضلاً عن إلغاء الحاجة إلى زيارة مركز خدمة العملاء".

وتتوفر خدمات مدينة خليفة الصناعية عبر منصة شركة بوابة المقطع، حيث يمكن للمتعاملين الاطلاع على جميع خدمات المدينة الخاصة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية، وتتبع حالة طلباتهم وتحميل المستندات اللازمة لاستكمالها عبر منصة واحدة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات الرقمية في الوقت المناسب حيث تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مدينة خليفة الصناعية لدعم جهود مواجهة انتشار كوفيد-19، من خلال توفير خيارات بديلة للمتعاملين تتيح لهم مواصلة أعمالهم بشكل آمن.