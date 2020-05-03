منصّة "نهج دبي" توفّر دورات تدريبية ومواد تعليمية إلكترونية لتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عن تطوير دورات تدريبية رقمية تفاعلية على منصّة "نهج دبي" تتيح للعاملين في قطاع الضيافة والسياحة الاستفادة من فرص التطوير المهني التي تعزّز مهاراتهم في ظل الوضع الراهن والتزام سكّان دبي جميعاً بالإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، واتباع الجهات من القطاعين العام والخاص أسلوب العمل من البيت في مختلف أنحاء المدينة.

كما تهدف الدورات إلى صقل مهارات التعامل مع زوار الإمارة وكذلك خدمة المتعاملين بما يتوافق مع الحاجات المتغيرة للموظفين والقطاع السياحي، وأيضاً إلى تمكين المؤسسات والشركات من الاستفادة من كامل طاقات كوادرها. فيما يمكن الوصول إلى كافة الدورات والبرامج عبر الإنترنت والهواتف الذكية والاشتراك فيها بدون رسوم، حيث أنها تشجّع الموظفين على التوفيق ما بين حياتهم العملية والعائلية بفضل مرونتها الشديدة.

وتوفّر كلية دبي للسياحة ضمن مبادرتها #خلك_في_البيت.. استمر في التعليم، مجموعة محدّدة من الدورات بدون رسوم حالياً لمساعدة قطاع السياحة على الاستعداد للعودة بقوة بعد تجاوز هذه المرحلة. ومن الدورات المتاحة على المنصّة "جاهزيّة دبي لاستقبال الزوّار الصينيّين" و"معايير المسافر الصيني" المصمّمتان لتدريب الموظّفين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع زوّار المدينة في مختلف نواحي القطاع لتقديم تجارب استثنائية للزوّار من الصين. هذا بالإضافة إلى الدورات الإلكترونية الأخرى وتشمل "أساسيّات الإرشاد السياحي"، و"إدارة وتسويق الجولات السياحية"، التي تساعد منظّمي الجولات السياحية على اكتساب مهارات تعزّز التفاعل، إلى جانب تزويدهم بمعلومات مهمّة عن مناطق الجذب الثقافية والتراثية في المدينة تساعد المرشدين السياحيين على ترسيخ معرفتهم بها أكثر. وستواصل الكلية إضافة المزيد من الدورات خلال الأسابيع المقبلة.

كما تقدّم كلية دبي للسياحة لجميع المسجّلين في "نهج دبي" خمس دورات تدريبية بدون رسوم لمدة 90 يوماً وهي: "سلامة الأغذية"، و"خدمة الطعام والشراب"، و"عمليات الغرف"، و"عمليات الفعاليات"، و"أمن المعلومات"، داعية العاملين في قطاع الضيافة لصقل مهاراتهم في المجالات الخمسة لخدمة المتعاملين والعمليات. علماً بأن تنظيم هذه الدورات يتم بالشراكة مع "لوبستر إنك"، الرائدة في مجال التدريب والتعليم.

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وإلى جانب هذه الدورات ، يمكن لموظّفي الشركات والمؤسسات الأخرى الاستفادة من خصم على ثلاثة برامج تشمل "نهج دبي" المقسّم إلى ثلاثة مستويات يضمّ كل واحد منها 25 نموذجاً، ودورة "الخدمة الشاملة" المصمّمة لتوفير أعلى مستويات خدمة العملاء لأصحاب الهمم، و"السياحة المستدامة"، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في القطاع السياحي.

وتهدف مبادرة "نهج دبي" إلى توفير تجربة غنيّة للمشاركين فيما يطّلعون على أحدث المعلومات المتعلّقة بالمدينة، وتتضمن إرشادات عملية من خلال مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو والأدوات والأنشطة والتقييمات التي تزوّد المتدرّبين بالمهارات التي يحتاجون إليها للتعامل مع الزوّار مهما اختلفت احتياجاتهم، كما تساعدهم على الترويج للمقوّمات السياحية المتنوّعة التي تتمتّع بها دبي لتوفير تجربة ممتعة للزوّار خلال فترة إقامتهم بها.

وللعلم، فإنه تتوفّر كافة الدورات التدريبية على منصّة "نهج دبي"، ويمكن لمختلف الجهات التسجيل لتمكين موظفيها من الاستفادة منها على أكمل وجه. كما يمكن لمسؤولي الشركات الاطلاع على أداء موظفيهم في مختلف المراحل.