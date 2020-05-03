■ نرى في منطقة الجبهة



استدارة مميزة تدل على حس معرفي عالي وعلى مرونة في التعامل مع الافكار الحديدة ونرى ايضا في الحبهة قدرة على التخيل والابداع والتصور منذ الصغر كانت ميزة له ...

نرى في جبهته لمعانا يدل على نقاء في الخيال وذاكرة جيدة ساعدته على صناعة الفرق في كل عمل دخل فيه

نلاحظ عنده غزارة المنطق والعقل وبنفس الوقت رقة في المشاعر والاحساس فهو مؤثر قوي بمن حوله وسهل التأثر بهم وبما يقولوه عنه ..مبدع منذ النشأة وصاحب تحدي

■ نرى الحدس قوي وقدرة التخيل عالية .. شخص متسامح مع الظروف لديه سلام عاطفي وبعض التأملات الخاصة ..

يتضح من ملامح عينيه مصداقية ووضوح وجرآة وقدرة على زرع الثقة لكنه ، شديد البأس في العاطفة

وليس رومانسي او غزلي عندما لا يريد ذلك وهذا يطول الاستمرار فيه ..

ويميزه صعوبة في الارضاء وبعد نظر وشغف في الغوص بالأشياء والتوسع فيها "نفسه طويل " ...

■ من الانف نرى حب الجمال والوسامة والوقار وحب البحث والتحري والسخاء ونيل المكارم والثقة ... نرى انه ناجح في اختيار اعماله لحس اكتشاف وفضول معرفي .. نلاحظ تطور في كرة الانف فكانت في الطفولة مدببة بشكل كروي وهذا يدل على اشكاليات تنفسية وعاطفية ويدل على سرعة انفعال وقيمة اجتماعية وتطورت لديه في ريعان الشباب الى بحث واكتشاف وتحري وتعميق الرؤى والابداع الجمالي تجسد في الصور الاخيرة التي شهرت عنه فكان باحثا ناجحاً ومنتقي ومزاجي في اختياراته

■ نرى في تفاصيل وجهه حالة من الكبت والاخفاء ... ومحاولة تغيير السائد والانعتاق من الظروف .. متمرد على الزمن ... ومتحدي للجميع ... صعب الارضاء عي علاقاته الحميمية . . مكتشف مذهل لنفسه ... كتوم جدا ... ومقنع بمختصر كلامه ... ينتهي وجهه بقدر عالي من العقلانية والادارة في التعبير والحذر ..

■ يحب القيادة ونلاحظ تطور فكانت في الطفولة عاطفية ومشاعرية وفي الشباب تنظيمية ومنسقة اما عند البلوغ فاشتهر بالعقلانية وانه عاش في داخله ...

السر عنده حساس جدا ولا يفشي به وهو دائم الانتظار ولديه شغف المستقبل منذ ان ولد .....

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#وجه_بيتهوفن

تحليل: خبير الشخصية والمدرب المعتمد

《《kenan abu hamra