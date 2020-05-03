الامارات | شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يعلنان المشاركة في «صلاة الخميس» لإنقاذ العالم من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يعلنان المشاركة في «صلاة الخميس» لإنقاذ العالم من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما للدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أمس، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية، يوم الخميس 14 مايو الجاري.

وقال فضيلة الإمام - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»-: «أُرحِّبُ بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».

وأضاف: «أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يُوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة».

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من جانبه، قال قداسة البابا فرنسيس: «بما أن الصلاة هي قيمة عالمية، فأرحب بدعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحياً يوم 14 مايو في يوم بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية، وذلك للدعاء إلي الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة الفايروس».

وتابع: «فلتتذكروا أن في 14 مايو، سوف يتحد جميع المؤمنين معًا، مؤمنين ذوي ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية».

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