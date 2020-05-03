الامارات | غدا .. طلبة المدارس الحكومية يبدأون الاختبارات المركزية بمادة اللغة العربية

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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. طلبة المدارس الحكومية يبدأون الاختبارات المركزية بمادة اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا الاختبارات المركزية القصيرة للفصل الدراسي الثالث و التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لطلبة المدارس الحكومية.
ويستهل الطلبة من الصفوف الرابع إلى الثاني عشر الاختبارات المركزية - التي تأتي ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بعد - باختبار في مادة اللغة العربية وتبلغ مدته نصف ساعة.
و تعد هذه الاختبارات بديلة عن امتحان نهاية الفصل الدراسي للصفوف من 4 إلى 11 وتحسبا لأي طارئ ستقوم الوزارة بتنفيذ اختبارات مركزية مرة أخرى "تعويضية" وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.
كانت وزارة التربية والتعليم قد نفذت الشهر الماضي تدريبا إلكترونيا تجريبيا إلزاميا لقياس فعالية نظام الاختبارات الإلكترونية لطلبة المدارس الحكومية من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر ولجميع المسارات التعليمية.
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