الامارات | «طرق دبي» تُعيد تفعيل مركز إسعاد المتعاملين المتنقل

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تُعيد تفعيل مركز إسعاد المتعاملين المتنقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تفعيل خدمة «مركز إسعاد المتعاملين المتنقل»، بوصفها قناة جديدة تسهم في تنويع وتسهيل قنوات تقديم الخدمات للجمهور، لاسيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين وكبار المقيمين، لرفع نسبة رضا ومؤشرات سعادة المتعاملين.

ويقدم مركز اسعاد المتعاملين ستة خدمات رئيسية، وهي: خدمة تسجيل مركبة، وخدمة تجديد مركبة تحتاج إلى فحص، وخدمة شهادة حيازة مركبة، وخدمة نقل ملكية مركبة، وخدمة تسفير مركبة، وخدمة معاملات التحويل والتصدير. وتم حتى تاريخه تقديم الخدمة إلى 220 متعامل عبر 51 منطقة في إمارة دبي.

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ويتم التقديم على الخدمة قبل ثلاثة أيام من الموعد المرغوب به عن طريق الواتساب رقم 0564146777، حيث يحدد المتعامل اسمه وموقعه لتصل الحافلة إلى الوجهة التي يرغب بها لتلقي الخدمة، مشيرة إلى أن الحافلة سوف تقدم خدماتها خلال شهر رمضان الكريم من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 12:00 صباحًا،، بواقع استقبال الحافلة لكل متعامل على حدة حيث سيتم تعقيمه قبل دخوله الحافلة والتي بدورها يتم تعقيمها بعد الانتهاء من كل معاملة، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنتهجها الدولة وإمارة دبي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أن الحافلة مزودة بتجهيزات الخدمة الذاتية دون حاجة المتعامل إلى تدخل الموظفين إلا عند الضرورة حيث يتواجد موظف لهذا الغرض خاصة لمساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين عند اللزوم.

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