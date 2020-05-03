7 نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان

الصوم خلال شهر رمضان المبارك هو فريضة يلتزم بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يكون هذا الصوم فرصة لنا للإلتزام بنظام غذائي صحّي، والإبتعاد عن العادات الضّارة ، مع القياب بنشاطات رياضية الخفيفة، وتقدم السيدة سينثيا بو خليل، اخصائية التغذية لدى الوريون تكنولوجي، 7 نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك:

تناول كميات مناسبة من السعرات الحرارية: الإلتزام بكميات السعرات الحرارية المحددة لك يومياً ومنع تخطيها لمنع زيادة الوزن.

نصائح لمقاومة الجوع و الرغبة الشديدة في تناول الطعام: حاول ممارسة مجموعة مختلفة من الأنشطة لتصرف عقلك عن التنطير بتناول الطعام، من خلال التركيز على أشياء اخرى. حاول التكيف مع النظام الغذائي الجديد في شهر رمضان تدريجياً لتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

التحكم بتقليل الشعور بالعطش: أفضل طريقة للقضاء على الجوع أو العطش هي كسر الصيام بالتمر و حوالي كوبين كبيرة من الماء و تناول الطعام ببطء.

ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام: يجب نمارس الأنشطة الرياضية الخفيفة ما بين 15 – 40 دقيقة يومياً مثل المشي، أو القيام ببعض الأعمال المنزليّة ما إلى ذلك. يفضل ممارسة التمارين التى تتطلب جهد عالي بعد صلاة التراويح، لإمكانية تناول كمّية من المياه التي يتم فقدانها من خلال التعرّق.

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تجنب الوجبات الدّسمة (الولائم) على الإفطار: أكثر عدو لزيادة الوزن في رمضان هي الولائم والمجبات الدّسمة. وللمحافظة على وزنك و صحتك، توقف عن تناول هذا النوع من الوجبات لتساعدك على تحمّل فترة الصيام الطويلة، لذلك حاول تناول الأطعمة المطبوخة بطريقة صحية. و الإبتعاد عن المأكولات المقليّة.

تناول البروتين في السحور: السحور هو أهم وجبة يجب أن تحصل عليها في شهر رمضان لنل لها من أهمّية في مد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال النهار، على سبيل المثال يمكنك تناول 3 رقائق من الخبز المحمص و تجنب الفطائر لأنها سريعة الهضم وتناول البيض، الشوفان و الفول و هذه الأطباق تميّز مائدة السحور وعنيّة بالكربوهيدرات المعقدة و تحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تهضمها المعدة ببطئ وتعطيك الشعور بالشبع.

تقليل من تناول الحلويات: الحلويات هي من أشهر العادات و التقاليد التي تنتشر في شهر رمضان منها الفطائر و المخبوزات، هذه الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكريات التى تساعد على زيادة الوزن ومن الضروري التقليل من تناولها.

سينثيا بو خليل، اخصائية التغذية لدى الوريون تكنولوجي التي طوّرت بالون ايلبس وهو أول بالون معدي لإنقاص الوزن يساعد الأفراد الذين يبحثون عن مساعدة احترافية لفقدان الوزن عندما يتعذر عليهم تحقيقه من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: http://www.allurion.com/