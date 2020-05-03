خبراء 5ÀSEC يقدمون مجموعة من النصائح للتنظيف في المنزل

يقوم الكثير من الأشخاص بزيادة إجراءات النظافة التي يتبعونها في المنزل، ويكررونها خلال أعمالهم المنزلية، وخاصة مع زيادة النصائح التي يتلقاها المقيمون في جميع أرجاء دولة الإمارات للبقاء في منازلهم قدر الإمكان بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وباعتبار أنه يتم تطبيق النظافة الشخصية والاهتمام بها بشكل جيد، فهل يمكن تطبيق الأمر ذاته بالنسبة لعادات الغسيل؟ يقدم لنا خبراء الغسيل المستدام في 5àsec مجموعة من النصائح حول عدد مرات غسل عناصر معينة، ومدى سخونة المياه للمساعدة في قتل الفيروسات، وأفضل طريقة للتعامل مع الملابس المتسخة.

يقول داموداران سيفاكومار، رئيس قسم الإنتاج في شركة 5àsec: "إن ممارسة النظافة الصحية الجيدة وضمان تنظيف الملابس والكتان والمفروشات أمر ضروري للغاية في الوقت الحالي".

"نحن ندرك أنه قد يكون هناك غالبًا نوع من الارتباك حول أفضل الممارسات للتنظيف ومستويات التكرار، ونريد مشاركة النصائح البسيطة التي يمكن للأشخاص اتباعها في المنزل".

نقدم لكم هنا سبع نصائح أساسية من 5àsec فيما يتعلق بمعالجة الغسيل في فترة الحجر الصحي:

1. تعامل مع ملابسك بعناية

إذا كنت قادمًا من العمل، نوصي بوضع الملابس على الفور في كيس الغسيل. لا تهز الملابس في الهواء لتجنب انتشار الفيروس. ومن المحتمل أن يؤدي ترك الملابس التي تم عزلها في الكيس إلى تحلل الفيروس. اغسل يديك بالصابون والماء فور وضع الملابس في كيس الغسيل أو في الغسالة. من المستحسن ارتداء القفازات. اغسل كيس الغسيل بشكل متكرر أو استخدم أكياس يمكن التخلص منها.

2. تنظيف الملابس بشكل متكرر

تعد ممارسات النظافة الصحية الجيدة في الوقت الحالي أمر بالغ الأهمية من أجل وقف انتقال الفيروس. وبشكل عام، يجب غسل أي قطع ملابس ربما تكون قد لامست الأسطح الصلبة أو تم ارتداؤها في أي رحلات "ضرورية" خارج المنزل في أسرع وقت ممكن، وذلك باستخدام الإعداد الأفضل للمياه المناسبة مع منظف/صابون عالي الجودة. وعندما يكون مناسبًا للملابس، فإن استخدام المنظفات التي تتضمن مبيضات فعالة للغاية في القضاء على الفيروس.

3. جفف قدر الإمكان في درجات حرارة عالية

القيام بدورة تجفيف بحرارة عالية ضرورية للغاية في الوقت الحالي. بعد غسل الملابس والمناشف والأغطية وغيرها من العناصر، نوصي بتجفيفها بشكل تام بدرجة حرارة عالية. إذا شعرت بالقلق تجاه المنسوجات الرقيقة التي لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة - نوصي بارتداء عناصر أكثر متانة أو التواصل مع المتخصصين في مجال التنظيف.

4. اغسل ملاءات السرير مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بدرجة حرارة عالية

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يجب غسل ملاءات السرير مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ومع ذلك، يجب على الأشخاص القيام بذلك كل ثلاثة إلى أربعة أيام خلال الظروف الاستثنائية الحالية. ولا يقتصر دور الغسيل المتكرر على التخلص من أي عرق أو لعاب أو سوائل أخرى يمكن أن يؤثر على صحتك بشكل عام، وإنما سيقلل من تواجد خلايا الجلد المتساقطة، والتي يمكن أن تؤدي إلى حساسية الجلد وتهيجه بسبب عث الغبار. اغسل الملاءات عند درجة حرارة عالية قدر الإمكان وفقًا لملصق العناية (60 درجة كحد أدنى للكتان ذي الألوان الفاتحة و40 درجة للملون)، يمكن إضافة مبيض آمن للألوان. وتذكر، لا تهز الغسيل المتسخ في الهواء لتجنب انتشار الفيروس في الهواء.

5. التبخير يساعد في قتل الجراثيم

الآن هو الوقت المناسب لاستخدام أجهزة التبخير. يمكن استخدام أجهزة التبخير أيضًا لتنظيف الملابس والمساعدة في القضاء على الجراثيم. إذا تم استخدامها عند درجة حرارة أعلى من 75 درجة مئوية، فيمكن أن تساعد الأبخرة في القضاء على معظم فيروسات الإنفلونزا.

6. كي الملابس بدرجات حرارة عالية لإزالة التجاعيد والقضاء على الجراثيم

مرة أخرى، ولمزيد من الاحتياطات، نوصي بعدم هز الملابس أبدًا لأن هذا قد ينشر الفيروس في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن كي ملاءات السرير والملابس عند درجة حرارة عالية (150 درجة +) لأن هذا مطهر للغاية. حرك المكواة ببطء.

7. لا تنس المفروشات

كل هذا الوقت الذي تقضيه في المنزل يعني أن الأريكة والوسائد تحظى باستخدام أكثر من كامل أفراد العائلة. ننصح بتنظيف أغطية الوسائد كل 15 يومًا وأغطية الأريكة مرة واحدة على الأقل شهريًا. يجب الاعتماد على التنظيف الجاف الاحترافي، لأن الغسيل في المنزل قد يتلف ألياف التنجيد والمواد الحساسة الأخرى. يمكن تنظيف مواد التنجيد قليلة الاستخدام كل 6 إلى 8 أسابيع.

أولئك الذين ينشغلون في المنزل بالتعليم المنزلي مع أولادهم، أو يفضلون قضاء وقتهم في مشاهدة أحدث المسلسلات على نتفليكس أو القيام بتحضير المخبوزات في المنزل، فلا تهتموا ولا تقلقوا، لإن 5àsec تقدم خدمات تنظيف الفائقة دون لمس بكبسة زر واحدة.

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