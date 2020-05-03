الامارات | «غيث الإماراتي» يحارب «العنوسة» في السودان بمبادرة لزواج 100 شاب وفتاة

شكرا لقرائتكم خبر عن «غيث الإماراتي» يحارب «العنوسة» في السودان بمبادرة لزواج 100 شاب وفتاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل برنامج «قلبي اطمأن» في موسمه الثالث للعام الحالي إدخال البهجة والسرور على قلوب المحتاجين خلال شهر رمضان الفضيل، حيث وضع مقدمه الإماراتي «غيث»، رحاله هذه المرة في السودان معلناً منها عن مبادرة جديدة لزواج 100 شاب وفتاة، حالت بينهم وبين تحقيق حلم العمر الكثير من الظروف الصعبة.

وأطلق «غيث» على هذه الحملة اسم «50 فرحة»، حيث استهدفت الوصول إلى المئات من أهل وأقارب ومعارف العرسان الجدد، كما امتدت لتصل إلى متابعي البرنامج الذين تفاعلوا مع فقرات ثمّنوا هذه المبادرة الجديدة التي غرست الفرحة بين المستفيدين.

وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح البرنامج المدعوم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في كفالة 10 آلاف يتيم من 10 دول، خلال 5 أيام فقط من إطلاق مبادرة كفالة 1000 يتيم في الأردن في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

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وتفاعل الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الفكرة الخيرية الإنسانية الجديدة، مؤيدين الدور المتميز للبرنامج في الاهتمام بدعم زواج الشباب الذين يعانون من ضيق ذات اليد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة بشكل كبير.

وشهد الموسم الثالث لبرنامج «قلبي اطمأن» توسعاً غير مسبوقاً في حجم المبادرات الإنسانية التي أطلقها، حيث لم تعد تقتصر مساعداته على دعم أفراداً محدودين، وإنما اتسعت لتصل إلى أكبر عدد ممكن منهم، وهو ما فاجأ المتابعين، ما يعكس حجم قوة الدعم والمحبة والتقدير الذي حازته أفكاره ومبادراته التي لا تزال في بداية الطريق.

ويسعى «غيث» الإماراتي كعادته، إلى نثر بذور الفرح بين الناس ويستمر في طريقه قدماً للبحث عن الخير، لا يلتفت بعدها ليتحدث عن نفسه، وإنما يمضي متوكلاً على الله سبحانه إلى صنع سعادات جديدة هنا وهناك ليثبت أن الناس للناس دائماً وأبداً، وأن الدنيا بالفعل بخير.

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