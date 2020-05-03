الامارات | "الصحة": 564 إصابة جديدة بـ "كورونا" و99 حالة شفاء و7 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 564 إصابة جديدة بـ "كورونا" و99 حالة شفاء و7 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء أكثر من 26 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة.

كما تم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفاة سبعة أشخاص آخرين.

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