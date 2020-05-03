الامارات | بالفيديو.. تعرّف إلى إجراءات تأمين المنافذ البحرية من "كورونا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرّف إلى إجراءات تأمين المنافذ البحرية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت جمارك دبي حزمة من الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالمنافذ البحرية، شملت البحارة والعاملين على سفن الشحن، إضافة إلى آلية تفتيش البضائع.
وشملت الإجراءات تزويد ضباط التفتيش الجمركي بالملابس الواقية، والقفازات، والكمامات لضمان سلامتهم وحماية المجتمع من تفشي الوباء، إضافة إلى تنفيذ عمليات تعقيم مستمرة في المراكز الجمركية وساحات التفتيش ومراكز خدمة العملاء.
وأضافت جمارك دبي أنها عملت على إخضاع كل العاملين في السفن القادمة إلى إمارة دبي للفحص الطبي قبل إنزال الشحنة، ورفض نزولها في حال ثبتت إصابة أحدهم بالوباء.
وأكدت أن كل المراكز الجمركية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لإنجاز دخول البضائع الواردة إلى الأسواق المحلية، لتأمين احتياجات المجتمع بشكل مستمر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.