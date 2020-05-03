الامارات | 93.8 % من موظفي بلدية الشارقة يؤيدون نظام العمل عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن 93.8 % من موظفي بلدية الشارقة يؤيدون نظام العمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة أن نسبة الموظفين الذين يؤيدون نظام العامل عن بعد بلغت 93.8%، وذلك خلال استبيان أجرته البلدية عبر موقعها الإلكتروني لمعرفة فرص التحسين التي يمكن العمل عليها فيما يتعلق بهذا النظام، وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاز الأعمال بالصورة المطلوبة واستمرارية العمل بكفاءة عالية من اجل توفير أفضل الخدمات للمتعاملين حتى لا تتعطل مصالحهم، حيث قامت البلدية بتطبيق نظام العمل عن بعد في منظومتها بأحدث الأساليب والطرق.

وأكد مدير عام البلدية ثابت الطريفي أنه تم تطبيق نظام العمل عن بعد تنفيذاً لتوجيهات حكومة الشارقة، وتم توفير جميع الإمكانيات لسير العمل بسهولة ويسر وفق أرقى المعايير ومواصلة تقديم مختلف الخدمات للمتعاملين، ولاستمرارية العمل لجميع الإدارات، حيث قامت البلدية بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن حكومة الشارقة، ووفرت جميع الخطط اللازمة لأداء العمل بهذا النظام، وتوفير جميع الأدوات للموظفين الذين تحتم عليهم طبيعة عملهم التواجد في المكاتب، وللموظفين الميدانيين مع توفير جميع إجراءات السلامة، في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنه.

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وأوضح الطريفي أن منظومة التحول الرقمي للبلدية ساهمت بشكل فعّال في استمرارية العمل عن بعد، من خلال تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التعامل بالإيميل في ظل الظروف الحالية التي فرضت إغلاق مراكز تقديم الخدمة التابعة للبلدية، حيث عملت على إيجاد الطرق البديلة في تقديم هذه الخدمات حتى لا تتعطل مصالح الناس وتستمر في إنجاز معاملات الجمهور المختلفة وفق منظومة رقمية وذكية، ومتابعة جميع ملاحظات واستفسارات الجمهور التي ترد لها عبر قنواتها المختلفة.

من جانبها، أوضحت بدور الحمادي مدير إدارة الإستراتيجة والمستقبل أن البلدية قامت بعمل استبيان إلكتروني من خلال الموقع الداخلي لها استهدفت من خلاله جميع الموظفين العاملين عن بعد لتقييم هذه التجربة من خلال محورين رئيسيين هما "متطلبات العمل ومتطلبات التواصل".

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