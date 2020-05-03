الامارات | بالفيديو: مواطنون يكرمون إمام مسجد يؤمهم 34 عاماً في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مواطنون يكرمون إمام مسجد يؤمهم 34 عاماً في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرَّم مواطنون في مدينة العين إمام مسجد (باكستاني - 64 سنة)، أمضى 34 عاماً من حياته، وهو يؤم المصلين في مسجد رفيعة بن فرح الفلاحي في منطقة الظاهر.

وحضر فرمان الله من باكستان إلى الإمارات في 1986، حيث عمل منذ ذلك الوقت إماماً لمسجد رفيعة، في مدينة العين، وحتى الآن، وارتبط بعلاقات طيبة مع سكان الحي من المواطنين، ويعرفه الجميع بأخلاقه الحميدة، واحترامه لتقاليد وعادات سكان الدولة.

وكرَّم وفد من أبناء قبيلة الساعدي إمام المسجد بحضور معرف القبيلة خميس سعيد حمد الساعدي، إذ أكد أن هذه المبادرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن نشعر المقيمين بيننا بأنهم في وطنهم الثاني.

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وأضاف أن إمام المسجد عاش بيننا قرابة 34 سنة، وكان يؤم المصلين، ويحافظ على أداء واجبه وعمله بكل إخلاص وتفانٍ، وهو ما استحق عليه أن نكرمه، عرفاناً وتقديراً للدور الديني الذي قام به طيلة السنوات الماضية.

من جانبه، قال إمام المسجد فرمان الله، إنه منذ قدومه إلى الإمارات، ارتبط بعلاقات طيبة مع أهالي المنطقة من المواطنين، حيث لم يشعر في يوم أنه غريب عن هذه الدولة، منوهاً بما يتمتعون به من أخلاق وكرم وشهامة، ويعرف أهالي المنطقة صغاراً وكباراً، موجهاً الشكر للمواطنين على هذه المبادرة التي أدخلت السرور إلى قلبه، مشدداً على أن الإمارات ستظل بلد الخير والإنسانية والتراحم في العالم.

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