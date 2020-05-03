الامارات | 78% "نسبة الخفض في عدد ركاب قطار مترو دبي ضمن إجراءات مكافحة "كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 78% "نسبة الخفض في عدد ركاب قطار مترو دبي ضمن إجراءات مكافحة "كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى خفض عدد الركاب المستخدمين لمترو دبي بنسبة بلغت 78.4% في كل قطار على متن كل الرحلات، وذلك ضمن تطبيقها لعدد من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان عن نسبة الخفض في تصريح للمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، بُثّ على منصات الهيئة الرقمية، أكد فيه أنه تم تقليل عدد الركاب من نحو 643 راكباً الى 138 راكباً في كل قطار من قطارات مترو دبي، وذلك خلال شرحه عن دور الهيئة في دعم الجهود المبذولة على مستوى الإمارة لمكافحة الفيروس.

وأشار الطاير ايضاً الى تقليص عدد الركاب المستخدمين لمركبة الأجرة ليقتصر على راكبين فقط في المقعد الخلفي لكل مركبة، لافتاً الى تثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة لعزل السائق عن الركاب، لضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدميها.

وأكد الطاير أن المترو ووسائل النقل العامة تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم يومية، فضلاً عن تطبيق مجموعة من التدابير تتضمن تحديد مقاعد معينة للركاب يسمح باستخدامها، سواء داخل القطار او في الحافلات العامة، وذلك لضمان المحافظة على مسافة تباعد آمنة بينهم، فضلاً عن وضع علامات أرضية في القطارات والحافلات تذكر الركاب بضرورة الالتزام بترك مسافة فاصلة بينهم وبين الآخرين.

وتم إيقاف تشغيل مترو دبي، بين 26 مارس الماضي وحتى تاريخ 25 من أبريل المنصرم، ليعود المترو الى العمل مجدداً، بشروط وتدابير احترازية مشددة تطبق داخل المحطات وعلى متن الرحلات تتضمن إلزام الركاب بلبس الكمامة خلال استخدام كل أنواع المواصلات العامة وأثناء الوجود في مواقعها وفي المرافق التابعة لها.

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ويعمل مترو دبي حالياً من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً حتى الحادية 11 مساءً أيام الجمعة.

وقامت فرق التعقيم خلال فترة التعقيم الوطني باجراء عمليات تعقيم مكثفة للمحطات ومرافقها وكذلك للقطارات وعرباتها بكل تفاصيلها الداخلية والخارجية، كما أكدت الهيئة استمرارها بعمليات التنظيف والتعقيم اليومية للمترو وكل وسائل المواصلات العامة، وكذلك اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة السائقين والركاب.

ولم تعلن الهيئة بعد عن موعد عودة تشغيل الترام، كما تستمر في إيقاف جميع خدمات وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات المفتوحة والمكيفة والفيري والتاكسي المائي والباص المائي، بما فيها النقل عبر رحلات الفيري بين إمارة دبي وإمارة الشارقة، بالإضافة الى التوقف عن خدمة النقل عبر خطوط الحافلات بين المدن، وذلك حتى إشعار آخر.

وعادت الهيئة منذ 26 من الشهر الماضي الى تقديم خدمة النقل بالحافلات العامة داخل المدينة وفق جدولها الاعتيادي خلال اليوم والمعلن عنه على موقعها الالكتروني، فيما يتم تشغيل 13 خطاً من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباحاً تتضمن 8 و10 و12 وA13 و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، بمعدل رحلة كل 30 دقيقة.

وشددت الهيئة على أن استخدام الجمهور لوسائل المواصلات العامة بكل أنواعها يلزمهم بتطبيق الاشتراطات الوقائية المنصوص عليها والمعمول بها، وأن أي مخالفة للإجراءات والشروط المتبعة يعرضهم للمساءلة القانونية والمخالفة.

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