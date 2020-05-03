الامارات | 281 ألف معاملة عبر «بياناتي» خلال 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 281 ألف معاملة عبر «بياناتي» خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد المعاملات التي أجراها موظفو الحكومة الاتحادية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة كبيرة، مقارنة بالفترات السابقة، إذ أجروا 281 ألف معاملة، مقابل 4.5 ملايين معاملة نفذت عبره منذ إطلاقه رسمياً في العام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ليلى السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن ارتفاع عدد معاملات وإجراءات الخدمة الذاتية خلال الربع الأول من العام الجاري، يرجع إلى اعتماد الموظفين المتزايد على نظام «بياناتي»، لاسيما في ظل تطبيق نظام العمل عن بعد في الوزارات والجهات الاتحادية بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.

ولفتت السويدي إلى أن الموظفين تلقوا أكثر من 1.6 مليون إشعار عبر البريد الإلكتروني للنظام، خلال الربع الأول من العام الجاري، كانت عبارة عن رسائل ترويجية لمبادراتها ونشرات توعوية وتثقيفية.

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وأشارت إلى أن الوزارات والجهات الاتحادية وعددها 67 وزارة وجهة باتت تنضوي تحت مظلة نظام «بياناتي»، موضحة أنه مفعل في 44 وزارة وجهة، في حين انتهت من ربط أنظمة 23 جهة به.

وأكدت أن نظام «بياناتي» الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية يساعد على أتمتة إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ تعيين الموظف حتى تقاعده، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تدعم متخذي القرار وتساعد في عمليات التخطيط.

من جانبها، لفتت مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة شيماء العوضي، إلى أن موظفي الحكومة الاتحادية حمّلوا تطبيق الهيئة الذكي FAHR أكثر من 55 ألف مرة، ونفذوا من خلاله قرابة 211 ألف معاملة خدمة ذاتية، منذ إطلاقه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين زاد عدد المعاملات المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على 34 ألف معاملة.

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