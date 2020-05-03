الامارات | %20 انخفاضاً بالحرائق في الفجيرة خلال الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن %20 انخفاضاً بالحرائق في الفجيرة خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، عن انخفاض نسبة الحرائق الناتجة عن حوادث المنازل والحوادث المرورية 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ونوه بأن السبب الرئيس الذي ساعد في تقليل حرائق المنازل، خلال الفترة الماضية، بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، هو تمكن الدفاع المدني من تركيب 1953 كاشف حرائق في منازل المواطنين بمدينتي الفجيرة ودبا، والمناطق التابعة لهما.

وأكد الطنيجي أن نسبة الإصابات الناتجة عن حوادث الحرائق، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، قد انخفضت بنسبة كبيرة، حتى إن معظم حرائق المنازل كانت الإصابات بها شبه معدومة، وبعضها بسيطة، لم تتطلب الرعاية الطبية. ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية ألزمت أرباب المنازل بالبقاء فترات أطول مع عائلاتهم، ما قلل نسبة الأخطاء التي تسبب حرائق كانت تتسبب في وقوع إصابات أو وفيات.

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وأشار إلى أن تقيد السائقين ومستخدمي الطرق بالقوانين اللازمة التي فرضتها الدولة، أسهم بالحفاظ على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم، وحمايتهم من الحوادث البليغة التي تسبب حرائق للمركبات.

وأشار الطنيجي إلى أن الإدارة تعمل على تحقيق رؤية وزارة الداخلية، وتنفيذ الاستراتيجيات، من خلال سبعة مراكز للدفاع المدني، تنشط في مدن ومناطق الإمارة، وتقدم خدماتها للسكان بالقرب من مناطق إقامتهم، فضلاً عن مساعدة الإدارة في تحقيق الوصول إلى مواقع الحوادث في زمن قياسي.

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