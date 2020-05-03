الامارات | عصابات وراء «التسول الإلكتروني»

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابات وراء «التسول الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من رسائل التسول الإلكتروني عبر «واتس أب»، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطلب المساعدة بطرق غير مقننة، موضحة أنها تعد جريمة يخالف عليها القانون، وتديرها عصابات احتيال، تستهدف أفراد المجتمع عشوائياً.

وشددت على ضرورة عدم الانصياع للطلبات الوهمية للمحتالين، لافتةً إلى استمرار رسائلهم إذا وجدوا تفاعلاً أو استجابة من الضحية. وحثت على ضرورة تجاهل الرد عليها، والإبلاغ عن فحواها لدى الجهات الشرطية المختصة، لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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ودعت الجمهور الذين يتلقون رسائل إلكترونية بغرض التسول، التواصل على مركز القيادة والتحكم 999، وخدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أو بواسطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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