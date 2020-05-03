الامارات | 6 وسائل توعية بـ «كورونا» للعمال في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وسائل توعية بـ «كورونا» للعمال في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، سالم يوسف القصير، أن الهيئة اتبعت ست وسائل، بالتعاون مع الجهات المعنية، لنشر التوعية الصحية لفئة العمالة بالشارقة، للحد من انتشار فيروس كورونا، اشتملت على إرسال رسائل نصية بإرشادات الوقاية من الفيروس، موجهة لهواتف العمال، وتخصيص قنوات تواصل لهم مع الهيئة، وإعداد المنشورات والفيديوهات التوعوية الإلكترونية بلغات عدة، وتوزيعها على الشركات والمؤسسات العاملة بالإمارة، وإعداد استبيان للشركات حول التوعية والإرشاد للوقاية من الفيروس تقيس مدى الاستجابة للإجراءات الوقائية، وتعليق منشورات إرشادية تتضمن المواقع الإلكترونية لهيئة الأزمات والطوارئ وأرقام وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مداخل ومخارج سكنات العمال، وتعقيم مداخل المناطق العمالية والسكنية الخاصة بهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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