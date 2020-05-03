الامارات | «طرق دبي» تفتتح مشروعَي طرق داخلية في سما الجداف وعود المطينة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح مشروعَي طرق داخلية في سما الجداف وعود المطينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، مشروع رصف الطرق الداخلية في منطقة سما الجداف، وربطها مع الطرق الرئيسة المحيطة، مثل شارع الخيل من جهة الجنوب، وشارع الشيخ راشد من جهة الشمال، وتأمين الانسيابية في حركة المرور للقاطنين في المنطقة، كما افتتحت أخيراً مشروع رصف طرق داخلية لمشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في منطقة عود المطينة (1).

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في سما الجداف، يأتي في إطار تحسين البنية التحتية الأساسية، من أعمال طرق وإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات الانتشار العمراني، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، مشيراً إلى أن المشروع شمل تنفيذ طرق بطول 12 كيلومتراً، وإنشاء تقاطعات عدة، منها تقاطعان محكومان بإشارات ضوئية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news