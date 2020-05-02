الامارات | %80 من موظفي دبي يعملون من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من موظفي دبي يعملون من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن 82 جهة حكومية في الإمارة طبقت نظام العمل عن بعد لموظفيها، بنسبة 100%، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتجاوزت نسبة الموظفين العاملين من المنزل من موظفي الجهات الحكومية في دبي 80% من إجمالي الموظفين الحكوميين غير الميدانيين.

وأكد مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن «موظفي الجهات الحكومية في دبي كانوا على قدر المسؤولية، وانتظموا في العمل وقدموا كل المتطلبات، مثل الالتزام بتدوين التقارير عن الإنتاجية والأعمال المنجزة بصورة مستمرة، بحسب السياسة المتبعة في كل دائرة أو مؤسسة، مع المحافظة على الالتزام بضوابط الذوق العام في حضور الاجتماعات التي تعقد عن بعد».

وأضاف أن «دبي أثبتت جدارتها في نظام العمل عن بعد، واحتلت المركز الثاني عالمياً بقائمة (أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020)، التي أصدرتها مجلة CEOWORLD الأميركية، التي أجرت دراسة حول أفضل مدن العالم في وظائف العمل عن بُعد، بما في ذلك العمل من المنزل، خلال العام الجاري، وحصلت دبي وفقاً للدراسة على المرتبة الثانية بعد مدينة سان فرانسيسكو، وهذا يضع الجميع أمام تحد كبير للمحافظة على هذه المكانة، وبذل الجهود من أجل التفوق مستقبلاً والوصول إلى المرتبة الأولى».

وشكلت الدائرة لجنة لمتابعة تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية، والتأكد من الالتزام بتنفيذ التوجيهات، وتقديم المشورة والمساعدة للجهات الحكومية حول تنفيذ العمل عن بعد.

كما قدمت خلال المراحل الثلاث لتطبيق العمل عن بعد، الدعم اللازم للدوائر الحكومية، وعملت على تذليل المعوقات التي تواجهها، والإجابة عن الاستفسارات القانونية، وتقديم الدعم التقني، وتقديم الاستشارات الإدارية، إضافة إلى مواصلة نشر التوعية عن طريق الوسائل المختلفة بأهم الإرشادات حول التطبيق الأمثل للعمل عن بعد.

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وقدمت الجهات الحكومية في دبي العديد من المبادرات، من أبرزها: تطوير ونشر سياسة وإجراءات ودليل عمل الموظفين عن بعد، بما في ذلك توضيح التزامات المدير المباشر والموظف، وتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية ووسائل الاتصال اللازمة ليتمكن الموظف من العمل عن بعد، مثل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة، والشبكة الافتراضية (VPN)، وتخصيص خط ساخن للإجابة عن استفسارات الموظفين.

وفي إطار متابعتها للجهات الحكومية والتعرف إلى المبادرات والبرامج التي أطلقتها، وزعت الدائرة استبيانين للتعرف إلى التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية والإرشادات التي أطلقتها الجهات المختصة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة لنسبة الإنجاز لنظام العمل عن بعد في كل دائرة، وما تم إنجازه على أرض الواقع منذ بدء تنفيذ التوجيهات في 15 مارس الماضي، ورصد البرامج والمبادرات التي نفذتها كل جهة.

الدائرة وزعت استبيانين لمعرفة التزام الموظف بالإجراءات الاحترازية، وإرشادات الجهات المختصة.

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جهة حكومية بدبي طبقت نظام العمل عن بعد لموظفيها بنسبة 100%.

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