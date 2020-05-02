الامارات | بلدية الشارقة تعتذر عن فتح الحدائق لإجراء عمليات الصيانة والتعقيم

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تعتذر عن فتح الحدائق لإجراء عمليات الصيانة والتعقيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتذر بلدية الشارقة عن فتح الحدائق خلال الفترة الحالية لاجراء عمليات الصيانة والتعقيم انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع بما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها في إمارة الشارقة للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأعلنت البلدية عن استمرار إغلاق مختلف مرافقها وحدائقها والمسطحات الخضراء ضمن جهودها المستمرة في الحد من انتشار الفيروس وعمل تعقيم وتطهير لجميع المناطق والمرافق، حيث تعمل وفق خطط ممنهجة ومدروسة وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لخدمة جميع أفراد المجتمع،

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ونشر الوعي بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وتثمن البلدية دور أفراد المجتمع بالالتزام بجميع التعليمات والالتزام بالمنزل ضمن حملة خلك في البيت ما يساهم في إنجاز أعمال التعقيم الوطني بالصورة اللازمة ويحقق الأهداف المرجوة منه.

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