الامارات | تحديث مستمر.. الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات.. ارتفاع حالات الشفاء إلى 2664

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مستمر.. الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات.. ارتفاع حالات الشفاء إلى 2664 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعقد في هذه الأثناء، الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في الدولة.

وتتحدث في الإحاطة، المتحدث الرسمي عن حكومة دولة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية وباحث مساعد لمشروع الخلايا الجذعية، الدكتورة فاطمة الكعبي، وعضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة الدكتور علوي الشيخ علي.

د. آمنة الضحاك: تم خلال الاسبوعين الماضين إجراء فحوصات #فيروس_كورونا_المستجد على مستوى دولة #الإمارات بمتوسط 29 ألف فحص في اليوم الواحد

د. آمنة الضحاك: إجراء 36,266 فحص إضافي جديد، وتسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا_المستجد، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13,599 حالة

د. آمنة الضحاك: شفاء 121 حالة جديدة من #فيروس_كورونا_المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2664 حالة.

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د. آمنة الضحاك: ما زلنا في مرحلة هامة من مراحل احتواء #فيروس_كورونا_المستجد، والتي تتطلب استمرار تعاوننا والتزامنا جميعاً، وإجراء مزيد من الفحوصات على مستوى الدولة للتوسع في الشرائح التي تشملها هذه الفحوصات.

الدكتورة فاطمة الكعبي: نفخر في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بالعمل على تطوير علاج داعم للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يخضع هذا العلاج الجديد لتجارب سريرية لأول مرة في دولة الإمارات، وهو ما يعد إنجاز وطني.

د. فاطمة الكعبي: العلاج الذي تم الإعلان عنه هو علاج داعم وليس شافٍ للمرض، حيث يساعد المرضى على التغلب على الأعراض التي يسببها #فيروس_كورونا_المستجد، لكنه لا يقضي على الفيروس نفسه.

مباشر... الإحاطة الإعلامية الـ 22 لـ #حكومة_الإمارات حول فيروس كورونا المستجد 2-05-2020#الإمارات_اليوم https://t.co/FGydlGPP4y

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