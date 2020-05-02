الامارات | «طرق دبي» تفتتح مشروعي طرق داخلية في منطقتي سما الجداف وعود المطينة 1

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح مشروعي طرق داخلية في منطقتي سما الجداف وعود المطينة 1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم، مشروع رصف الطرق الداخلية في منطقة سما الجداف، وربطها مع الطرق الرئيسة المحيطة مثل شارع الخيل من جهة الجنوب وشارع الشيخ راشد من جهة الشمال، وتأمين الانسيابية في حركة المرور للقاطنين في المنطقة، كما افتتحت أخيراً مشروع رصف طرق داخلية لمشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في منطقة عود المطينة 1.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، إن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في سما الجداف يأتي في إطار جهود لتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية من أعمال طرق وإنارة وصرف مياه الأمطار في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، مشيرا إلى إن المشروع شمل تنفيذ طرق بطول 12 كيلومتراً، وإنشاء عدد من التقاطعات منها تقاطعان محكومان بإشارات ضوئية، إلى جانب أعمال الإنارة.

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كما أنجزت الهيئة مشروع رصف طرق داخلية لمشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في منطقة عود المطينة1، بطول قرابة سبعة كيلومترات، وربطها مع شبكة الطرق المحيطة وتأمين الدخول والخروج الآمن والسهل لمستخدمي الطرق من وإلى المناطق المجاورة كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال الإنارة والمواقف الجانبية وأرصفة للمشاة.

وأوضح الطاير أن الهيئة أنجزت 47% من مشروع الطرق الداخلية في منطقة الخوانيج الثانية بطول 77 كيلومتراً، منها طرق مفردة بطول 68 كيلومتراً، وطرق تجميعية مزدوجة بطول قرابة تسعة كيلومترات، حيث سيجري إنشاء وتعبيد شبكة الطرق الداخلية في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن الربط مع شبكة صرف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تحسينات على شبكات الكهرباء والمياه وأعمال إنارة للشوارع.

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