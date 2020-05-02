الامارات | بالفيديو.. «سفينة البوم» تعود إلى الدوار بعد صيانتها في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «سفينة البوم» تعود إلى الدوار بعد صيانتها في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة، اليوم السفينة الشهيرة التي كانت تزين أهم دوار حيوي في قلب مدينة رأس الخيمة، بعد إزالتها قبل سبعة أشهر لإجراء الصيانة اللازمة، حيث تشكل «سفينة البوم» أحد أهم معالم مدينة رأس الخيمة طوال السنوات الماضية.

وأوضحت الدائرة أن إعادة السفينة إلى الدوار المعروف باسم دوار السفينة، يأتي في إطار سياسة الدائرة في المحافظة على الأصول التراثية ورفع كفاءة وتعزيز استدامة السفينة باعتبارها معلم من معالم مدينة رأس الخيمة.

وكانت دائرة الخدمات العامة أزالت في أكتوبر العام الماضي السفينة من الدوار بهدف صيانتها الأمر الذي آثار ردود فعل واسعة من قبل سكان مدينة رأس الخيمة باعتبار الدوار من أهم معالم المدينة بعد إزالة دوار الساعة بشكل نهائي قبل سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news