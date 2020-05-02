الامارات | الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الهند لتعزيز مكافحة «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الهند لتعزيز مكافحة «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى الهند الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا،: «إن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم دعم فاعل للدول في مواجهة جائحة (كوفيد-19) وتأتي هذه المساعدة للهند تقديراً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بلدينا على مر السنين». وأضاف: «لقد أصبح انتشار (كوفيد-19) مصدر قلق عالمي، ونحن على قناعة تامة بأن تعزيز جهود الدول لاحتواء الفيروس ضرورة ملحة».

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 348 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 34 دولة، استفاد منها ما يقارب من 348 ألفا من المهنيين الطبيين.

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