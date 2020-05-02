الامارات | الهند ترسل كوادر طبية وتمريضية إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ترسل كوادر طبية وتمريضية إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت سفارة الإمارات في نيودلهي، أن السلطات الهندية سمحت بإرسال طاقم طبي يتكون من 88 إخصائياً وطبيباً وممرضاً، كدفعة أولى إلى دولة الإمارات خلال الفترة القصيرة القادمة، لدعم جهود الدولة في احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن هذه الخطوة تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الهندية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وحازت الإمارات أخيرا على موافقة الحكومة الهندية لتصدير 30 مليون حبة من دواء هيدروكسي كلوروكين، حيث وصلت اليوم شحنة من الدواء من الهند، تبلغ 5.5 ملايين حبة، تم شحنها من مدينتي مومباي وبنجلور.

ونوهت سفارة الإمارات بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، والتي كان لها الأثر في صدور الموافقة السريعة وخلال وقت قياسي على تصدير طلبيات هذا الدواء إلى الإمارات.

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