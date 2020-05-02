الامارات | بجهود الإمارات .. أسرة أسترالية يلتئم شملها بعد شهرين من الفراق

شكرا لقرائتكم خبر عن بجهود الإمارات .. أسرة أسترالية يلتئم شملها بعد شهرين من الفراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت أسرة أسترالية مقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها لعودة ابنها بعد أن علق في مدينة سيدني الأسترالية قرابة شهرين ليلتئم شمله مع والديه المقيمين في دبي.

وقالت والدة الطفل ليندسي ماكروبرتس التي تعيش في دبي منذ عشرين عاما في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إنها سعيدة جدا بعودة ابنها لوكاس الكسندر سومرس البالغ من العمر 9 أعوام والمولود في دبي، معبرة عن شكرها وامتنانها لحكومة دولة الإمارات والسلطات في الدولة لإعادة ابنها إلى وطنهم الثاني الإمارات.

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،كانت والدة الطفل لوكاس قد رافقت ابنها إلى مدينة سيدني وتركته مع أسرتها في إجازة قصيرة لمدة 10 أيام ومن ثم العودة إلى دبي حيث يعيش ولكن حال إغلاق الرحلات الجوية العالمية غير المتوقع بسبب الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد " COVID-19 " دون عودته إلى الإمارات كما كان مخططا.

من جهته عبر الطفل لوكاس عن سعادته بالعودة إلى الدولة وتمكنه من لم شمله مع والديه السعيدين بعودته لوطنهم الثاني دولة الإمارات.

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