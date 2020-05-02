الامارات | #الامارات_تطور_علاج_كورونا: مشاعر الفخر تسيطر على مغردي "تويتر".. الإمارات بلد اللا مستحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن #الامارات_تطور_علاج_كورونا: مشاعر الفخر تسيطر على مغردي "تويتر".. الإمارات بلد اللا مستحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال وسم #الإمارات_تطور_علاج_كورونا، عن فخرهم بالإنجاز الذي حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية لفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/، الذي يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

واعتبر مغردو "تويتر" أن التوصل لعلاج لفيروس "كورونا” إنجاز جديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بكل ما يعود على البشرية بالخير والنفع، حيث قال أحد المغردين: "اليوم نفتخر بإنجاز جديد لهذا الوطن الشامخ ولا شي مستحيل".

وأضاف آخر: "إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات البارزة و المميزة لدولة الامارات العربية المتحدة وبكل فخر بفضل من الله و توفيقه ثم حكمة شيوخنا واستثمارهم في الانسان وبإذن الله نسمع عن شفاء كل الحالات في الإمارات الله يحفظ بلادنا وكل بلاد المسلمين".

واستذكر مغردون حكمة االمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي استثمر في الإنسان والعلم قبل أكثر من 50 سنة، ليجني العالم اليوم نتائج ذلك، حيث قال أحد المغردين: "استثمر الشيخ زايد رحمة الله عليه في الانسان الاماراتي، استثمر في التعليم بمبالغ طائلة، اليوم #الامارات_تطور_علاج_كورونا، زرعك يا والدي اليوم نجني ثمارة".

من جهة أخرى اعتبر مغردون أن الإنجاز الذي توصلت إليه دولة الإمارات في هذا الوقت الصعب هو ما يثبت أنها دولة عظمى لاتعرف المستحيل، "كلمة #الامارات_تطور_علاج_كورونا جعلت العالم ينظر اليها بحجم إنجازاتها فبصمتها في حربها ضد #كورونا اثبتت للعالم انها من الدول العظمى".

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وقال مغرد آخر: "مازالت الامارات تقدم نماذج مشرفة في الاستثمار في الانسان، وها هي تقدم علاجا ناجحا بعد ان مر بعدة تجارب ناجحة على مرضى كورونا..دائما وابدا نقول الحمدلله على نعمة الإمارات وقادته".

كما أشاد آخرون بالإنجاز الإماراتي الذي يثبت أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نجو العالمية والريادة في مجال الأبحاث والتطوير، حيث قال أحد المغردين، "اليوم الامارات تبتكر علاجا لوباء كورونا عن طريق الخلاية الجذعية، هذه الفترة كشفت لنا بأن الدول التي هي فعلاً عظمى تظهر في الأوقات الصعبة و لكن هذه فترة ليتحد العالم ضد هذا الوباء وقد سطّرت الامارات اروع العبر والأمثلة على التضامن، مع القريب و البعيد، الامارات تخطو بخطى ثابته نحو العالمية والريادة في مجال الابحاث والتطوير بعد أن تخطت العالم في مجال الخدمات والرعاية وهدفها رقم واحد كما يهدف قادتنا".

وتوصل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لتطوير علاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/، يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وقد تم تسجيل نتائج مشجعه تمثلت في نجاح العلاج لأغلب الحالات ما يعد مؤشرا ايجابيا بخصوص فعالية العلاج في انتظار تأكيد ذلك بنتائج إضافية.

وبهذا الإنجاز العلمي تؤكد دولة الامارات حرصها على المساهمة في مجال البحث والتطوير لمعاضدة الجهود العالمية لحماية الإنسانية من هذا الوباء الخطير.

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