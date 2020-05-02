الامارات | بلدية الحمرية تغلق منشأة غذائية مخالفة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت الفرق الصحية التابعة لبلدية منطقة الحمرية خلال حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المرتبط نشاطها بشهر رمضان الكريم، منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وجرى إغلاقها وإيقاف ممارسة نشاطها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة، وذلك لحين استكمال بقية الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة. وأوضحت فرق البلدية المختصة، بأنه انطلاقاً من دورها المسؤول في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة تم تنفيذ جولات تفتيشية حيث تم الكشف على منشأة مخالفة للاشتراطات، الأمر الذي استدعى إغلاقها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، لحين تصحيح الوضع القائم ومطابقة الاشتراطات والمواصفات الصحية والغذائية المعتمدة، ومصادرة كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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